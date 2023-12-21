Более 5 тыс потерявшихся людей вернулись домой благодаря проекту «Островок безопасности»

Торговая сеть «Пятерочка», «Центр поиска пропавших людей» (ЦППЛ) и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» помогли вернуть домой более 5 тысяч дезориентированных и потерявшихся людей благодаря проекту «Островок безопасности», сообщает пресс-служба торговой сети «Пятерочка».

Проект «Островок безопасности» запустили во всех магазинах сети в 2019 году. В среднем, по данным МВД, ежегодно в стране пропадает 200 тысяч человек, из них 40 тысяч детей. На поиск потерявшегося человека уходит 32 часа, а «Островок безопасности» помог сократить это время до 5 часов.

«Островок безопасности» – проект, который без волонтеров не смог бы существовать. С одной стороны, это сотрудники – которые помогают в магазине, уделяют время потерявшимся и дезориентированным. С другой стороны — это волонтеры «ЛизыАлерт», которые по слаженной системе доставляют потерявшихся до дома.

Осенью проект помог вернуть домой 5000 потерявшегося человека, ей оказалась 85-летняя жительница Ярославля. Заблудившаяся пенсионерка пришла в магазин и смогла назвать лишь свое имя и дату рождения. Волонтеры «ЛизаАлерт» быстро отреагировали и нашли информацию по возможному адресу.

Для помощи потерявшемуся человеку неравнодушным людям достаточно привести его в ближайшую «Пятерочку» к «Островку безопасности», а сотрудники магазина оперативно помогут ему вернуться домой.

Знак «Островок безопасности», расположенный в каждом магазине сети, представляет собой оранжевый геолокационный пин. В компании отметили, что сотрудники магазинов обучены определять потерявшегося или дезориентированного человека и знают, как действовать при обнаружении его на территории магазина.