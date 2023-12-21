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Путин прервал заседание Совета по нацпроектам

Путин прервал заседание Совета по нацпроектам из-за участницы «Елки желаний»

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по национальным проектам, для того чтобы пообщаться с девочкой, чью мечту глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу вот что сказать: мы с вами занимаемся очень важным делом. Но есть и не менее важные дела. Ну, например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных», — сказал Путин во время Совета.

Президент отметил, что Ксения Мазнева, девочка из Санкт-Петербурга, мечтала попробовать себя в роли телевизионной ведущей. После этого Путин сообщил, что вынужден отлучиться, чтобы узнать, «как идут дела».

В ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ, президент РФ Владимир Путин снял три открытки с мечтами детей с «Елки желаний» и пообещал исполнить их.

Среди пожеланий этого года — мечта побывать в роли ведущей новостей от девочки из Санкт-Петербурга, желание побывать на озере Байкал от восьмилетнего мальчика и открытка от мальчика из Костромской области, который хотел бы посетить Эрмитаж.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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