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Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении

Парламент Украины принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении

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Depositphotos

Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации использования медицинского каннабисе во втором чтении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, от партии «Слуга Народа» «за» законопроект проголосовали 178 депутатов, от «Платформа за жизнь и мир» — 10 депутатов, от «Голоса» — 19 депутатов, от «Восстановление Украины» — 12 голосов, от «За будущее» — 7 депутатов, от «Доверие» — 12 голосов.

Ноль голосов были только от «Европейской солидарности» и «Родины».

При этом в ноябре этого года Рада блокировала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны. \

В начале того же месяца американское агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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