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Исследователи выяснили, почему россияне участвуют в конкурсах и лотереях

Поводом для участия в лотереях россияне назвали любовь к бренду организатора

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Depositphotos

Более трети россиян когда-либо участвовали в розыгрышах подарков. Наиболее вероятную возможность получить приз, по мнению большинства граждан страны, дает механизм рандомайзера — автоматической выборки случайных победителей из числа подписчиков. Такие данные обнародовали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросившие интернет-пользователей на предмет их участия новогодних конкурсах и лотереях.

Помимо 36% респондентов, ответивших, что они доверяют рандомайзеру, 22% опрошенных сообщили, что регулярно участвуют в конкурсах репостов в социальных сетях или мессенджерах, 17% — в розыгрышах за подписку на какой-либо сервис, 13% — в офлайн-викторинах. Каждый десятый россиянин оказался готов ради выигрыша ответить на ряд вопросов, 2% заявили, что не против опубликовать фото- или видеоконтент.

Согласно опросу, более половины (59%) респондентов, которые участвовали в розыгрышах, получали в качестве призов небольшие брендированные подарки, 9% — крупные, 5% — денежные, а 2% — нематериальные ценности (например, подписку на сервис или услугу). Четверти удача еще ни разу не улыбалась.

Большинство (68%) респондентов доверяют розыгрышам от любимых брендов. 15% готовы участвовать в любых, 12% — только в конкурсах тех каналов или групп, на которые подписаны, а 5% — от известных личностей или лидеров мнений.

Не участвуют ни в каких розыгрышах 64% опрошенных россиян. Среди них 41% не доверяют организаторам, 28% не верят в удачу, а 18% считают условия непрозрачными. У 13% из знакомых никто не выигрывал.

Кроме того, респондентов попросили назвать призы, ради которых они принимают участие в конкурсах.

Если для 47% выигрыш не важен, то для 23% поводом участвовать в конкурсах и лотереях является шанс выиграть квартиру или автомобиль, для 21% — деньги, для 7% — гаджеты, для 2% — бытовая техника.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил 24, 1 тыс. интернет-пользователя.

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