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Жителей Крыма предупредили об ухудшении погоды 23 и 24 декабря

МЧС: Снег, дождь и сильный ветер ожидаются в Крыму 23 и 24 декабря

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Жителей Крыма предупредили об ухудшении погоды на выходных, 23 и 24 декабря. Штормовое предупреждение разместили на сайте региональной пресс-службы МЧС.

«Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с», — рассказали в ведомстве.

В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: аварии на подстанциях, ДТП, нарушение транспортного сообщения, пробки.

Местным жителям посоветовали держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. Кроме того, не стоит находиться в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.

В ноябре после шторма в Крыму сотни местных жителей остались без электричества.

Ранее в Крыму оценили ущерб от ноябрьского шторма.

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