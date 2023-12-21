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В ЛНР и ДНР тысячи человек остались без электричества из-за непогоды

Минэнерго: 102 тыс. жителей ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Порядка 102 тысяч человек остаются без электроэнергии в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщили в Telegram-канале Минэнерго.

Так, в ДНР без света остаются 44,6 тыс. человек, а в ЛНР — 57,3 тысячи.

В ведомстве отметили, что аварийно-спасательные работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

13 декабря стало известно, что сразу в нескольких регионах России появились проблемы с подачей электричества из-за погодных условий: дождя, снега и ледяного дождя, которые приводят к обрыву проводов, в том числе от упавших деревьев.

15 декабря сообщалось, что дома более 679 тысяч россиян оказались обесточены из-за ухудшения погоды. В тот же день ростовский губернатор сообщил о ходе ремонта электроснабжения.

18 декабря региональная прокуратура сообщила, что в городе Невьянск в Свердловской области около 14 тыс. человек остались без холодной воды и тепла в связи с вышедшими из строя насосами на водозаборе.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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