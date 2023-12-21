В Забайкалье мальчик всю ночь пролежал в канализационном люке

В Улан-Удэ десятилетний мальчик упал в люк и пробыл там всю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, ребенок гулял на улице один и в какой-то момент провалился в канализационный коллектор. Никто не заметил этого, и мальчик просидел в нем всю ночь, пока наутро прохожие не услышали его крики и не позвонили спасателям. Мать мальчика также не хватилась сына.

Родительницу признали виновной по статье УК РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и приговорили к двумстам часов обязательных работ.

Ранее в Туле ребенок, катаясь с горки, провалился в открытый люк с водой.