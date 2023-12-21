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Диетолог рассказала о правилах очищения организма от шлаков и токсинов

Диетолог Журавлева: чистку организма должен подбирать специалист индивидуально

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Depositphotos

Переход на новую форму питания или диету часто предваряет очищение организма от шлаков и токсинов. В этой теме много спорных моментов, поэтому, чтобы не навредить здоровью перед очищением, нужно обратиться к врачу, считает диетолог Полина Журавлева.

«[Обращение к врачу] поможет избежать последствий. Очищение организма — серьезный для него стресс, который нужно подбирать индивидуально, чтобы не навредить. Многие чистят организм не думая, начитавшись или насмотревшись рецептов из рилсов, а потом попадают к врачу или что похуже», – отметила Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Для эффективного очищения детоксы следует проводить регулярно, в противном случае они могут причинить вред, считает диетолог. Начинать очищение она посоветовала с разгрузочных дней, постепенно исключая из рациона сахар, жир.

Саму очистку организма диетолог назвала полезной, отметив, что она позволяет сделать «передышку» органам пищеварения и повышает иммунитет.

Напомним, нутрициологи считают, что очищение организма с помощью детокса после застолья помогает улучшить пищеварение и повысить уровень энергии. Однако они предупреждают, что к этому нужно подходить с осторожностью, так как детоксикация может привести к нездоровым пищевым привычкам.

Ранее врач назвала доказанные способы снижения уровня холестерина.

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