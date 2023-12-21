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Жители Краснодара сообщают о взрывах

Shot: жители Краснодара сообщают о громких взрывах

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Краснодаре слышны громкие взрывы над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его данным, прозвучало минимум два взрыва. Их слышали жители центральной части города.

Официально информации пока нет.

19 декабря сообщалось, что громкие звуки, похожие на взрывы, прозвучали в воздушном пространстве Краснодара. Звуки взрывов прозвучали в небе как минимум над пятью районами города. Позже информацию о взрывах прокомментировали представители Муниципального центра управления Краснодара. Они заявили, что громкие звуки в небе над городом были вызваны преодолением одним из самолетов звукового барьера.

20 декабря сообщалось, что в Белгородской области средства ПВО сбили дрон.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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