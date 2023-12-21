Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Протестующие собрались у дворца президента Аргентины

Более тысячи протестующих собрались у дворца президента в Буэнос-Айресе

close
100%
Mariana Nedelcu/Reuters

На площади у президентского дворца в аргентинской столице Буэнос-Айресе собрались более тысячи протестующих, они выступают против политики нового президента Хавьера Милея, передает РИА Новости.

Силовики стали причиной давки на одной из близлежащих улиц, затем они дали людям занять всю проезжую часть, ведущую к центральной площади у дворца, пишет агентство.

Как сообщает ТАСС, между протестующими и полицейскими произошли небольшие столкновения.

Согласно новым правилам властей Аргентины, если люди во время митингов не находятся на тротуарах, а перекрывают движение, полицейские могут применять против них силу.

Аргентинцы вышли на улицы спустя 10 дней после инаугурации Милея.

13 декабря власти Аргентины анонсировали девальвацию национальной валюты.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами