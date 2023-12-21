Протестующие собрались у дворца президента Аргентины

На площади у президентского дворца в аргентинской столице Буэнос-Айресе собрались более тысячи протестующих, они выступают против политики нового президента Хавьера Милея, передает РИА Новости.

Силовики стали причиной давки на одной из близлежащих улиц, затем они дали людям занять всю проезжую часть, ведущую к центральной площади у дворца, пишет агентство.

Как сообщает ТАСС, между протестующими и полицейскими произошли небольшие столкновения.

Согласно новым правилам властей Аргентины, если люди во время митингов не находятся на тротуарах, а перекрывают движение, полицейские могут применять против них силу.

Аргентинцы вышли на улицы спустя 10 дней после инаугурации Милея.

13 декабря власти Аргентины анонсировали девальвацию национальной валюты.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.