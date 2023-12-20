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Россиянка вызвала скорую помощь собаке, выдав ее за ребенка

Aif.ru: в Ленобласти женщина вызвала скорую помощь собаке, выдав ее за ребенка

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FotograFFF/Shutterstock

Жительница Ленинградской области испугалась за жизнь своего питомца и вызвала собаке скорую помощь, солгав диспетчеру, что в медицинской помощи нуждается ребенок. Об этом сообщает Aif.ru.

Бригада «скорой», получившая вызов из Ленобласти, ехала на помощь к больному ребенку, о котором диспетчеру сообщила взволнованная женщина. Прибыв на место, фельдшеры обнаружили, что вместо маленького ребенка россиянка предлагает им вылечить свою чихуахуа.

Женщина испугалась за здоровье домашнего любимца и решила, что медики окажут собаке помощь лучше ветеринарных врачей. Наказали ли россиянку за ложный вызов — неизвестно.

Ранее пьяная россиянка ударила фельдшера скорой помощи по голове.

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