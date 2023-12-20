Адвокат заявил о риске цензуры в Армении

Адвокат ретранслятора радио «Sputnik Армения» Симон Фаградян считает, что в стране есть риск введения цензуры. Таким образом он прокомментировал отзыв лицензии у радио на месяц.

«Если так будет продолжаться, мы дойдем до цензуры, поскольку за мнение, высказанное человеком, наказывают ретранслятора», — заявил Фаградян.

Он оспорил, что слова российского журналиста Тиграна Кеосаяна высмеивали всю армянскую нацию — по мнению Фаградяна, высказывания Кеосаяна касались одного конкретного человека.

До этого комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио «Sputnik Армения».

В заявлении ведомства подчеркивается, что в рамках административного производства комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 9 закона «Об аудиовизуальных медиа», приняла решение о применении административного взыскания.

Ранее в Армении оценили шансы на налаживание отношений с Россией.