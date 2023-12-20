На востоке Турции в пятиэтажном здании прогремел взрыв

На востоке Турции в городе Карс прогремел взрыв в пятиэтажном жилом здании. Об этом сообщает телеканал HaberGlobal.

По информации телеканала, инцидент произошел в районе Шехитлер, расположенном в центре города. На место направили бригады врачей, поисково-спасательных служб, пожарных и правоохранительных органов.

Сообщается, что в результате произошедшего оказались разрушены стены квартиры на третьем этаже, где, предварительно, и произошел взрыв. После этого начался пожар.

Людей, находившихся в здании, эвакуировали. Огнеборцы занимаются тушением возгорания. В результате инцидента пострадали шесть человек, из них один находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что причиной произошедшего стал взрыв газа.

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