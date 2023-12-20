Названы страны, которые россияне в 2023 году посещали чаще всего

В зарубежных поездках у россиян в этом году лидерами по посещаемости стали Турция, ОАЭ и Египет, рассказала управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. В среднем количество бронирований по сравнению с предыдущим годом выросло на 27%, рассказала она в пресс-центре НСН.

Турфирмы наблюдали переориентирование туристических потоков, отметила Воронина. Так, по ее словам, если раньше по поездкам Россия была на первом месте, то сейчас его заняла Турция.

«Четверка лидеров осталось стабильной: Турция, Россия, ОАЭ и Египет. Они иногда просто меняются местами. Очень в этом году вырос в спросе Таиланд, в спросе выросла Куба. Некоторые направления опустились в спросе – Доминиканская Республика, например. Глубина продаж в этом году составила в среднем 15 дней», – отметила Воронина.

В России на туротрасль приходится 5% ВВП, что является сравнительно небольшим показателем. Так, специалисты приводят для сравнения Францию, где этот показатель составляет 8,5%, Китай – более 11%, Испанию – почти 15%.

Напомним, в предстоящие праздники, согласно данным различных сервисов, россияне поедут отдыхать в города по стране: Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Из зарубежных направлений лидируют ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и Шри-Ланка.

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