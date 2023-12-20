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Россияне ответили, кто должен оплачивать страховку по уходу за пожилыми

«КП»: 60% россиян думают, что страховать уход за пожилыми должны работодатели

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Depositphotos

Большинство (60%) россиян считают, что страховать уход за пожилыми людьми в России должны работодатели, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

Еще 25% опрошенных выступают за то, что каждый россиянин должен самостоятельно вносить отчисления на протяжении всей своей жизни, даже если в какие-то периоды официально не работает. Это позволит им покрыть любые расходы по лечению и уходу в старости. 9% считают, что о пожилых должны заботиться их дети и внуки.

Оставшиеся 6% респондентов выбрали вариант «другое». Некоторые посчитали, что вместо такой страховки нужно просто поднять гражданам пенсию, чтобы эти выплаты покрывали все необходимые расходы, в том числе и уход. Другие думают, что оплату страховки должно взять на себя государство.

Накануне в Минэкономики России предложили ввести систему страхования по сбору денег для ухода за пожилыми и инвалидами. По словам авторов, страховая система нужна потому, что у государства возникает проблема отсутствия финансирования для долговременных услуг.

Ранее россиянам объяснили, как меняется страховая пенсия при выходе на работу.

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