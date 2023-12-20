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Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз

Автоэксперт Хайцеэр: в морозы не нужно сразу поворачивать ключ и крутить мотор

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Чтобы завести машину в сильный мороз, не следует торопиться — сразу поворачивать ключ и крутить мотор, считает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Это правило важно соблюдать вне зависимости от того, дизельный или бензиновый двигатель установлен в машине, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Нужно повернуть ключ, дать возможность пойти импульсу, который идет на заводку двигателя — буквально несколько секунд — потом повернуть ключ дальше, — объяснил Хайцеэр. — Если очень сильный мороз, нужно тоже оживить систему и аккумулятор, например, там помигать фарами. То есть оживить систему и только после этого заводить».

Если автомобиль не заводится, то «мучить» его и сажать заряд аккумуляторов не стоит, так как что-то в машине не работает, считает эксперт. По его словам, исправный автомобиль заведется при любом морозе.

Также Хайцеэр посоветовал установить дополнительные печки или электрический прогрев. А вот одеяла для двигателя лучше не использовать, так как это может привести к пожару, подчеркнул автоэксперт.

«Такая же ситуация с заслонками, которые ставят перед радиатором. Все это используют в условиях крайнего севера, и использовать у нас это нельзя, потому что сейчас у нас тепло, завтра у нас холодно», — заключил он.

Напомним, также специалисты предупреждают, что попытка выехать с заваленной снегом парковки грозит дорогостоящим ремонтом коробки передач или заменой сцепления из-за повышенной нагрузки на агрегаты в зимнее время.

Ранее россиянам назвали два преимущества покупки подержанного автомобиля у дилера.

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