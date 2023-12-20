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В ГД предложили ограничить использование бенгальских огней

Депутат Гаврилов предложил запретить использовать бенгальские огни в домах

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Depositphotos

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям, передает РИА Новости.

Депутат признал, что без этих искрящихся огней сложно представить празднование Нового года, но, по его словам, бенгальские огни опасны не только тем, что ими можно обжечься или они могут стать причиной пожара. Депутат заявил, что вред наносят также продукты горения, которые попадают в органы. Он пояснил, что за раз острого отравления токсичными веществами человек не получит, но тяжелые металлы накапливаются в организме. Также он отметил, что если зажигать бенгальские огни за праздничным столом, то продукты неполного сгорания будут сыпаться в еду.

«Лучше не продавать пиротехнические изделия детям и все-таки запретить использовать изделия, содержащие пиротехнические горючие легковоспламеняющиеся компоненты дома, на лоджии и вблизи жилых домов», — сказал он.

До этого россиянам объяснили, что делать, если фейерверк повредил окно или машину.

Ранее в Саратовской области отказались от салюта и проведения массовых мероприятий в Новый год.

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