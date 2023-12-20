Синоптики не исключают в Москве самый морозный Новый год за 20 лет

Метеорологи рассказали газете «Известия», что сказать, какой будет погода в столичном регионе на Новый год, пока сложно.

Эксперты уверены, что похолодание придет, но пока не известно, сменится ли погода 31 декабря или в первых числах января.

Эксперт Александр Шувалов не исключил, что уже в новогоднюю ночь морозы усилятся до –15 ...–20 ℃. Он напомнил, что последний раз Москва встречала праздники с такой погодой в 2003 году.

«Однако более вероятно, что вплоть до первых чисел января сохранится около –3 ...–8 ℃ мороза», — сказал он.

Также в публикации говорится, что до Нового года в столицу ожидает еще один климатический сюрприз — 23 декабря атмосферное давление опустится более чем на 20 единиц ниже нормы. Эксперт Татьяна Позднякова не исключила, то давление будет рекордно низким.

Врач-терапевт медтехкомпании «Доктор Рядом» Евгений Гвоздик предостерегла, что это обстоятельство может вызывать сонливость, головные боли и головокружение.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова назвала причину резкого потепления в Москве и Санкт-Петербурге. По ее словам, указанные регионы находятся в теплом секторе циклона, который проходит над севером скандинавского полуострова.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода.