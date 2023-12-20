Россияне рассказали о своих главных неудачных покупках в 2023 году

Бесполезных покупок в 2023 году россиянами сделано больше, чем год назад. Чаще всего сожалеют о приобретении электроники, одежды, обуви и бытовой техники. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только каждый третий россиянин в уходящем году избежал приобретения бесполезных вещей (32%), год назад — каждый второй. Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, «умных» колонок) недовольны 12% опрошенных. По 8% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (в том числе капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов, соковыжималок и увлажнителей воздуха), 6% — продуктов питания. 4% россиян сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеет по 1% опрошенных. Другими неудачными приобретениями россияне сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель.

Мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика.

Ранее россияне стали меньше интересоваться «черной пятницей».