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Собянин вручил государственные награды москвичам в преддверии Нового года

Мэр Москвы наградил выдающихся жителей столицы за заслуги перед городом

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Мэр Москвы Сергей Собянин' class="item-image" >
Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Государственные награды России и Москвы получили четыре десятка москвичей, каждый из которых внес свой вклад в развитие города в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Тelegram-канале .

Градоначальник назвал награжденных настоящими профессионалами, большими талантами и гордостью.

«В конце декабря принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. Поздравляю всех награжденных. Желаю здоровья и новых достижений на благо нашей любимой Москвы!», — написал мэр.

Так, Сергей Собянин вручил медаль ордена «Родительская слава» Татьяне и Сергею Скворцовым, в семье которых четверо детей.

Замначальника отдела кадров Городской клинической больницы имени Кончаловского Константин Тарасов награжден орденом Пирогова.

Старшая медицинская сестра филиала № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Людмила Николаенко и врач-анестезиолог ГКБ № 1 имени Пирогова Александр Демидов удостоены медали Луки Крымского.

Кроме того, за многолетнюю добросовестную работу благодарность президента России Владимира Путина объявлена коллективу газеты «Вечерняя Москва». В этом году издание отмечает столетие.

Почетных грамот удостоены работники газового хозяйства столицы — сварщики Станислав Демидов, Константин Константинов и Дмитрий Панчу. В ноябре они привезли 3 золотые медали с международного чемпионата по сварке «Кубок дуги-2023».

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