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Водителя школьного автобуса обвинили в изнасиловании пятилетней девочки

The Times of India: в Индии водителя автобуса обвинили в изнасиловании ребенка

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Depositphotos

В индийском штате Мадхья-Прадеш задержали водителя школьного автобуса по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш в середине декабря. Пятилетняя девочка ехала в школьном автобусе, который подвозил ребенка до детского сада. В какой-то момент водитель заметил, что ребенок остался в салоне один, свернул в безлюдное место и надругался над девочкой.

Пострадавшая вернулась домой и рассказала о произошедшем родителям, ребенка госпитализировали, медики установили, что воспитанница детского сада подверглась сексуальному насилию. Водитель арестован, расследование ведет полиция штата.

Ранее россиянин изнасиловал ребенка спустя четыре дня после того, как вышел из колонии.

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