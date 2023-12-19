Водителя школьного автобуса обвинили в изнасиловании пятилетней девочки

В индийском штате Мадхья-Прадеш задержали водителя школьного автобуса по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш в середине декабря. Пятилетняя девочка ехала в школьном автобусе, который подвозил ребенка до детского сада. В какой-то момент водитель заметил, что ребенок остался в салоне один, свернул в безлюдное место и надругался над девочкой.

Пострадавшая вернулась домой и рассказала о произошедшем родителям, ребенка госпитализировали, медики установили, что воспитанница детского сада подверглась сексуальному насилию. Водитель арестован, расследование ведет полиция штата.

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