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ЦИК назвал дату рассмотрения вопроса об использовании ДЭГ на выборах президента

ЦИК 20 декабря рассмотрит вопрос о применении ДЭГ на выборах президента России

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Александр Гальперин/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 20 декабря планирует обсудить применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024 года. Об этом сообщается в проекте повестки, опубликованной на сайте ЦИК.

В комиссии уточнили, что по этой теме ожидается доклад председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

19 декабря стало известно, что ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку российского лидера Владимира Путина.

Накануне Центризбирком России принял у действующего президента РФ пакет документов, необходимый для выдвижения на выборах.

17 декабря зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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Выборы президента России 2024
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