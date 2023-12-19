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В Казани девушка пролетела восемь этажей в сорвавшемся лифте

Mash Iptash: в Татарстане девушка пролетела восемь этажей в сорвавшемся лифте

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Телеграм-канал Mash Iptash

В казанской многоэтажке сорвался лифт с пассажиркой, кабина остановилась только между первым и вторым этажами. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Спартаковской, 22-летняя девушка поднималась в лифте на восьмой этаж, когда кабина неожиданно сорвалась вниз.

Лифт остановился только между первым и вторым этажами, пассажирка пролетела восемь этажей. Видимых повреждений врачи не нашли — во время падения девушка сидела на коленях и держалась за поручни.

Освободить ее смогли только спасатели, у лифтера не получилось раскрыть двери кабины. По словам местных жителей, подобные происшествия в доме уже случались.

Ранее россиянин упал в шахту лифта, когда пытался из него выбраться.

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