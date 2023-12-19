Жители Краснодара рассказали о звуках взрывов в небе над городом

Громкие звуки, похожие на взрывы, прозвучали в воздушном пространстве Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot со ссылкой на жителей города-миллионника.

По словам граждан, в населенном пункте произошли сразу несколько взрывов. Как указано в материале, соответствующие звуки прозвучали в небе как минимум над пятью районами Краснодара.

В частности, речь идет о Музыкальном и Красноармейском районах. Также о взрывах рассказали жители Губернского района и садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Первенец Кубани».

Позже информацию о взрывах прокомментировали представители Муниципального центра управления Краснодара. Согласно заявлению, опубликованному в официальном Telegram-канале местных властей, громкие звуки в небе над городом были вызваны преодолением одним из самолетов звукового барьера.

«Просим жителей доверять только официальным источникам информации», — говорится в публикации.

Днем 19 декабря московский мэр Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в Одинцовском районе города. В тот момент на место уже прибыли сотрудники экстренных служб для обследования территории.

Ранее в РФ разработали устройство, призывающее сдаваться пилотов украинских дронов-камикадзе.