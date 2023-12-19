Погрязший в кредитах петербуржец сам себя обокрал, чтобы не выплачивать долги

В Петербурге погрязший в кредитах мужчина обокрал сам себя, чтобы не выплачивать долги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 12 октября. Петербуржец совершил звонок в полицию через службу 112 и сообщил, якобы кто-то разбил стекло в его автомобиле и украл из салона сумку с деньгами. В результате выяснилось, что вызов был ложным.

Мужчина объяснил, что у него много кредитов. Чтобы не выплачивать долги, он решил признать себя банкротом. Поэтому он сам разбил стекло, а затем сообщил о якобы краже денег, которые никто не похищал.

В суд мужчина не явился. За содеянное ему назначили наказание в виде штрафа в тысячу рублей.

Ранее стало известно, что в России в 2024 году поменяется порядок погашения платежей по кредитам.