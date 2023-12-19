На северо-востоке Москвы провалился грунт на проезжей части

На северо-востоке Москвы произошел провал грунта на проезжей части площадью около четырех квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Декабристов вблизи дома под номером 51. Его площадь составляет около четырех квадратных метров, а глубина составляет один метр тридцать сантиметров.

Место, где произошел провал, огородили. Туда вызвали аварийные службы.

До этого на Золотой улице в Курске произошел провал грунта, в который провалился движущийся грузовой автомобиль. После этого водитель машины включил аварийную сигнализацию и вышел из кабины, чтобы осмотреть повреждения.

Ранее российские инженеры создали систему для поиска полостей под автодорогами.