Россиянина задержали за изнасилование и ограбление бывшей девушки

Россиянина, разыскиваемого по обвинению в изнасиловании и ограблении бывшей девушки, задержали петербургские полицейские, мужчина частично признал свою вину. Об этом сообщает «78.ru».

По данным следователей, 21 ноября 38-летний мужчина в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве изнасиловал бывшую возлюбленную и похитил у девушки более 2,5 миллиона рублей.

После совершения преступления подозреваемый покинул Москву. Задержать его удалось в Санкт-Петербурге, в ходе допроса он частично признал свою вину и был заключен под стражу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге пенсионерку госпитализировали после изнасилования в коммуналке.