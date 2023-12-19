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Россиянина задержали за изнасилование и ограбление бывшей девушки

«78.ru»: в Петербурге задержали мужчину за изнасилование и ограбление москвички

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Россиянина, разыскиваемого по обвинению в изнасиловании и ограблении бывшей девушки, задержали петербургские полицейские, мужчина частично признал свою вину. Об этом сообщает «78.ru».

По данным следователей, 21 ноября 38-летний мужчина в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве изнасиловал бывшую возлюбленную и похитил у девушки более 2,5 миллиона рублей.

После совершения преступления подозреваемый покинул Москву. Задержать его удалось в Санкт-Петербурге, в ходе допроса он частично признал свою вину и был заключен под стражу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге пенсионерку госпитализировали после изнасилования в коммуналке.

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