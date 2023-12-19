Девушка сделала предложение возлюбленному на рейсе Москва — Минск и попала на видео

Девушка сделала предложение своему возлюбленному на рейсе Москва — Минск и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, пара знакома уже десять лет и у них есть общий ребенок. Мужчина не догадывался, что возлюбленная летит с ним в одном самолете.

Девушка надела кольцо на палец возлюбленного, и он ответил ей «да» под аплодисменты присутствующих. После этого один из очевидцев предложил открыть шампанское, но теперь уже невеста ответила, что на борту этой авиакомпании «не пьют».

До этого пассажирка авиакомпании Frontier Airlines на глазах попутчиков разделась, угрожая справить нужду. Это случилось после того, как члены экипажа закрыли туалет на борту самолета.

Ранее пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.