Появились подробности инцидента с падением глыбы льда на коляску с ребенком в Петербурге

Мальчик, на коляску с которым упала глыба льда в Петербурге, на некоторое время потерял сознание, рассказал kp.ru источник, близкий к очевидцам.

«Все произошло на Новочеркасском проспекте. Удар был настолько сильным, что от коляски отлетели колеса. Мальчик потерял сознание, но пришел в чувства через несколько секунд. На его лице и голове были ссадины, шла кровь. Мама кричала и просила вызвать скорую помощь», — сообщил он.

В издании уточнили, что ребенок получил травму головы и живота, линейный перелом теменной области. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Он и его мать пока остаются в больнице, где находятся под наблюдением специалистов. Прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел 19 декабря. «Фонтанка» до этого сообщала, что мать с двухлетней девочкой прогуливалась по проспекту, когда на коляску ребенка упала глыба льда. Однако позже выяснилось, что в коляске был мальчик. Петербуржцы оперативно вызвали скорую помощь, после чего медики госпитализировали маленького пациента.

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