В Туле на 71-летнюю пенсионерку упала наледь с крыши

СК Тульской области возбудил уголовное дело после падения на пожилую женщину наледи с крыши дома в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в центре Тулы на Тургеневской улице, на 71-летнюю женщину упала наледь с крыши, пенсионерка получила множественные травмы, прохожие вызвали женщине скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попал инцидент и опросили очевидцев произошедшего. В ходе расследования уголовного дела СК даст оценку действиям управляющей компании, отвечающей за очистку снега и наледи с крыш.

Ранее липецкий подросток получил сотрясение мозга после падения снежной глыбы с крыши школы.