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Момент падения снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле попал на видео

В Ярославле момент падения снежной глыбы на ребенка попал на видео

Момент обрушения снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле попал на видео. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

На кадрах видно, как женщина катит трехлетнюю дочь на специальном приспособлении по тротуару в темное время суток. В какой-то момент с крыши на ребенка падает глыба снега.

Инцидент произошел в Кировском районе города у главного корпуса педагогического университета на Республиканской улице. После случившегося девочку доставили в больницу.

Информации о степени вреда, причиненного здоровью ребенка, на данный момент не поступало. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося.

Ранее в Липецке два подростка пострадали из-за падения снежной глыбы с крыши школы.

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