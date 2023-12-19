Момент падения снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле попал на видео

Момент обрушения снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле попал на видео. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

На кадрах видно, как женщина катит трехлетнюю дочь на специальном приспособлении по тротуару в темное время суток. В какой-то момент с крыши на ребенка падает глыба снега.

Инцидент произошел в Кировском районе города у главного корпуса педагогического университета на Республиканской улице. После случившегося девочку доставили в больницу.

Информации о степени вреда, причиненного здоровью ребенка, на данный момент не поступало. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту случившегося.

Ранее в Липецке два подростка пострадали из-за падения снежной глыбы с крыши школы.