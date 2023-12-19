Пьяный петербуржец решил подарить девушкам цветы и попал под суд

В Петербурге мужчину оштрафовали за кражу цветов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в Шушарах. По словам самого местного жителя, в тот день он отдыхал в местном баре. В какой-то момент у него появилось желание поднять настроение всем девушкам в заведении.

У мужчины уже не было денег, поэтому он решил украсть 14 букетов из местного торгового комплекса. Ему удалось не только взять цветы, но и скрыться.

Спустя менее получаса мужчина вернулся и украл еще 16 букетов и одну розу. На этот раз его поймали.

«Все украденные в первый раз цветы, действительно, были подарены фигурантом девушкам на улице и в баре», – сообщается в публикации.

Суд обязал петербуржца выплатить штраф в размере 10 000 рублей.

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