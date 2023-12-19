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Политолог назвал признанием успехов внесение «Знания» в санкционный список ЕС

Политолог Асафов: общество «Знание» интересно не только гражданам России

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Санкции по логике тех, кто их вводит, должны создавать России положение, в котором страна должна тратить усилия на их преодоление и не получать преференции для экономического развития. Об этом заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его словам, внесение общества «Знание» в санкционные списки является признанием того, что организация правильно и эффективно выполняет свою работу. Он отметил, что у «Знания» большие перспективы, поскольку Запад пытается их сдерживать.

«Общество «Знание» не имеет никакого отношения ни к экономическим, ни к сырьевым, ни к технологическим и каким-либо либо другим направлениям внешнеэкономической деятельности России. Оно является институтом гражданского общества, который через просвещение людей занимается укреплением суверенитета, связанного с популяризацией науки и рассказом нашим людям о том, что такое Россия, как у нас обстоят дела, какие у нас есть достижения и открытия», — сказал Асафов.

Он подчеркнул, что в работе «Знания» принимают участие губернаторы и руководители страны, в том числе и президент России Владимир Путин, который неоднократно высказывался и участвовал в мероприятиях общества.

По мнению политолога, внесение в санкционный список является реакцией на то, что российское общество «Знание» интересно не только гражданам России.

«Мы видим, что в премии участвуют люди из других стран — блогеры, популяризаторы науки и авторы. Граждане более чем 30 стран представляют свои проекты и заявки — это Европа, СНГ, Африка, Латинская Америка и даже США. Осознавая то, что мы, защищая свой культурный суверенитет и свое мировоззрение, предлагаем миру ту самую модель, которая основана на традиционных ценностях, а также близка традиционным религиям и большей части мира, наши противники понимают, что с этим надо бороться», — отметил он.

Эксперт уточнил, что противники пытаются бороться привычной для них «санкционной дубинкой», которая изначально имела исключительно экономический или экономическо-военный характер.

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