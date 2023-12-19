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В России стала обязательной сдача экзамена перед получением охотничьего билета

Путин подписал закон об экзамене для получения охотничьего билета в России

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной сдаче экзамена перед получением охотничьего билета. Документ с законом разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь охотничий билет могут выдать лицам старше 16 лет, которые не признаны недееспособными и не имеют непогашенную или неснятую судимость. В тексте документа указано, что также важно учитывать, чтобы у человека не было лишения права на охоту и он прошел проверку знаний, входящих в охотминимум.

Упомянутый охотминимум будет состоять из требований безопасности для охоты, ограничений охоты и основ биологии диких животных, а также включать навыки безопасного обращения с орудиями охоты, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.

Также в документ включили поправки о создании соответствующей государственной информационной системы.

В июле стало известно, что граждане России и иностранцы должны платить госпошлины за разрешение на выдачу, ношение и использование арендованного оружия в охотничьих целях. Кроме того, плата будет взиматься за переоформление соответствующих разрешительных документов.

Ранее в Госдуме предложили применить опыт подтверждения стажа в новых регионах для ЧВК.

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