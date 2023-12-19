В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

Международный аэропорт «Калуга» объявил план «Ковер» из-за появления неизвестного воздушного объекта над регионом. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

«19 декабря 2023 года в международном аэропорту «Калуга» был введен план «Ковер» в связи с появлением неизвестного объекта в небе над Калужской областью», — говорится в сообщении

Уточняется, что прилеты и вылеты самолетов в воздушную гавань задержали, а находящиеся в полете борты посадили на запасные аэродромы. Выполнение рейсов продолжится после снятия ограничений. Посмотреть расписание можно на табло аэропорта.

Напомним, план «Ковер» вводят при вторжении в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Он предполагает немедленную посадку или вывод из района всех находящихся в воздухе самолетов, за исключением военных и спасательных.

Утром сообщалось, что над Калужской областью сбили беспилотник ВСУ.

Ранее план «Ковер» ввели в трех московских аэропортах.