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В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

Международный аэропорт Калуги объявил план «Ковер» из-за воздушного объекта

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Илья Питалев/РИА Новости

Международный аэропорт «Калуга» объявил план «Ковер» из-за появления неизвестного воздушного объекта над регионом. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

«19 декабря 2023 года в международном аэропорту «Калуга» был введен план «Ковер» в связи с появлением неизвестного объекта в небе над Калужской областью», — говорится в сообщении

Уточняется, что прилеты и вылеты самолетов в воздушную гавань задержали, а находящиеся в полете борты посадили на запасные аэродромы. Выполнение рейсов продолжится после снятия ограничений. Посмотреть расписание можно на табло аэропорта.

Напомним, план «Ковер» вводят при вторжении в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Он предполагает немедленную посадку или вывод из района всех находящихся в воздухе самолетов, за исключением военных и спасательных.

Утром сообщалось, что над Калужской областью сбили беспилотник ВСУ.

Ранее план «Ковер» ввели в трех московских аэропортах.

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