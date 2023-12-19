Россиянам перечислили случаи, когда банк может заблокировать карту

Банк может заблокировать карту в ряде случаев, в том числе, если пользователь совершал сомнительные переводы. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что подозрительными могут показаться, например, слишком частые или крупные переводы.

«Банковскую карту могут заблокировать, если вы три раза неправильно вводите ее ПИН-код, например при покупке или пользовании банкоматом», — продолжил Беляев.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота добавил, что карты, кроме Visa и Mastercard, блокируются, когда заканчивается срок их действия. Он уточнил, что в этом случае до завершения срока карты с клиентами связываются и просят подойти в отделение и забрать новую карту, которая будет привязана к этому же счету.

«Но если мы говорим о картах Visa и Mastercard, которые ушли из России, то их банки просто автоматически пролонгируют без перевыпуска», — уточнил специалист.

Накануне Центробанк России сообщал, что карты национальной платежной системы «Мир» в третьем квартале 2023 года впервые заняли более половины карточного рынка России. Так, за девять месяцев 2023 года, доля операций по картам «Мир» составляет 52,5% от общего объема операций в России, а доля выпущенных карт составляет 51,6%.

Ранее россиянам рассказали, когда часть пенсии могут удержать с банковской карты.