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В Гильдии риелторов рассказали, как можно заработать на покупке жилья

Риелтор Апрелев: заработать на покупке жилья можно только в исключительных случаях

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Depositphotos

При сегодняшнем положении на рынке недвижимости россиянам невыгодно вкладывать средства в жилье, надеясь заработать в будущем, считает вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. Такую инвестицию он назвал бессмысленной, подчеркнув, что выгоду извлечь из покупки жилья можно лишь при использовании различных программ и льгот со стороны государства.

Пока ключевая ставка сохраняется на уровне 16%, а ипотечные программы не меняются, покупка жилья не поможет сохранить деньги или заработать, отметил Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей. Однако, по его мнению, способы приумножить инвестиции в недвижимость остаются при некоторых условиях.

«Исключением тут могут быть только граждане, которые могут взять льготную ипотеку под 2% годовых, — добавил он. — Можно вспомнить также «полярную» и «дальневосточную» ипотеки, условия по которым чрезвычайно привлекательны. Ею могут воспользоваться лица, переехавшие в рамках трудовой миграции: преподаватели, медицинские работники и айтишники».

Более логично с точки зрения инвестиционной привлекательности снимать жилье, а накопления вложить в депозиты, ожидая более благоприятных условий для покупки квартиры, считает эксперт.

«С другой стороны, если у вас есть потребность покупать недвижимость для себя, а средств достаточно, чтобы не брать ипотеку, то тогда в эту историю есть смысл заходить», — отметил Апрелев.

В целом в России сейчас сильно снизилась доступность жилья, заключил эксперт.

Напомним, эксперты по недвижимости согласны, что сегодня лучше не покупать квартиру в ипотеку. По их мнению, на этот шаг стоит идти только если есть практически вся сумма и кредит берется не более чем на 2-3 млн рублей.

Ранее аналитики назвали способ сэкономить 2-3 млн рублей на покупке квартиры.

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