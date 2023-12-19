Врач рассказала, как предотвратить «синдром праздничного сердца» на Новый год

Злоупотребление алкоголем на Новый год может повысить риск развития «синдрома праздничного сердца». Об этом kp.ru рассказала главный терапевт Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина.

«Этим, на первый взгляд, радостным термином, называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя. Усугубляют ситуацию большие дозы кофеина, обилие жирной, соленой пищи и стресс», — предупредила эксперт.

Чтобы не допустить этого, академик советует ограничивать потребление еды и алкоголя в праздничные дни. Кроме того, важно увеличить двигательную активность и снижать уровень стресса путем тех действий, которые вас успокаивают, например, просмотра фильма. В эти дни особенно важно быть осторожными с лекарствами для облегчения симптомов похмелья, потому что они могут дополнительно увеличить нагрузку на сердце, предупредила врач. Если же приступы аритмии не проходят, стоит обратиться к специалисту, заключила Драпкина.

Советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук до этого говорил, что чаще всего в новогодние праздники россияне получают травмы из-за запуска петард, салютов и фейерверков.

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