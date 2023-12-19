Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде выступили против запрета абортов в российских частных клиниках

Сенатор Башкин выступил против запрета частным клиникам проводить аборты

close
100%
Freepik

С абортами нужно бороться не запретами, а повышением грамотности и социальным путем. Об этом РИА Новости заявил сенатор, врач Александр Башкин.

Он отметил, что проведение аборта сравнимо с другим любым медицинским воздействием на человека и подчеркнул, что нет возможности регулировать для граждан разрешения на те или иные манипуляции. По словам Башкина, с медицинской точки зрения процедура прерывания беременности — это такая же процедура, как и «измерение давления».

«Бороться с абортами следует не запретами, а стимулируя женщин к социальной уверенности», — считает он.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия не пойдет по пути запрета абортов, так как, по ее мнению, это не поможет решить проблему.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что права и свободы женщин должны соблюдаться, а решением проблемы абортов могут быть традиционные ценности.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами