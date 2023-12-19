В Совфеде выступили против запрета абортов в российских частных клиниках

С абортами нужно бороться не запретами, а повышением грамотности и социальным путем. Об этом РИА Новости заявил сенатор, врач Александр Башкин.

Он отметил, что проведение аборта сравнимо с другим любым медицинским воздействием на человека и подчеркнул, что нет возможности регулировать для граждан разрешения на те или иные манипуляции. По словам Башкина, с медицинской точки зрения процедура прерывания беременности — это такая же процедура, как и «измерение давления».

«Бороться с абортами следует не запретами, а стимулируя женщин к социальной уверенности», — считает он.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия не пойдет по пути запрета абортов, так как, по ее мнению, это не поможет решить проблему.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что права и свободы женщин должны соблюдаться, а решением проблемы абортов могут быть традиционные ценности.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.