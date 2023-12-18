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Из книжных магазинов Москвы пропали книги Акунина, внесенного в список террористов

Книги Бориса Акунина* исчезли из сетевых магазинов и независимых книжных Москвы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В столице после заявления издательства АСТ о «необходимости правовой оценки высказываний» писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) его книги исчезли с полок магазинов «Лабиринт», «Республика» и «Москва». Произведения не отображаются и на онлайн-платформе «Book24». Причины прекращения продаж изданий пока не объясняются.

Корреспондент «Газеты.Ru» под видом покупателя обратился в независимые книжные магазины «Фаланстер» и «Листва». Там заявили, что книгами Акунина они давно не торгуют.

«Изданий Акунина у нас давно нет в продаже», — сообщили в «Фаланстере».

По данным на 18:00 мск, издания писателя были доступны для покупки в интернет-магазине «Библио-Глобус», на маркетплейсах «Озон», «Яндекс. Маркет», «Лабиринт» и «Wildberries». О прекращении продаж книг Акунина заявили сети магазинов «Читай-город», «Буквоед» и «Литрес».

Сам литератор после попадания в перечень террористов и экстремистов в своем блоге отметил, что в РФ книг не запрещали со времен СССР.

15 декабря издательство АСТ приостановило выпуск и отгрузку книг иностранных агентов Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Бориса Акунина (Чхартишвили) из-за их критических заявлений об СВО и поддержке ВСУ, высказанных в ходе разговоров с пранкерами Вованом и Лексусом.

18 декабря стало известно, что Акунин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Акунин попрощался с российскими читателями

*  внесен в перечень террористов и экстремистов
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