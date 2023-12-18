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В Госдуме призвали запретить иноагентам зарабатывать на рекламе

Депутат Кирьянов: иноагенты не должны получать деньги российских рекламодателей

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В России следует запретить иностранным агентам зарабатывать на рекламе, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его мнению, российские рекламодатели не должны давать им деньги.

«Это очевидная вещь, что надо запрещать рекламу для иноагентов. Почему у нас иноагенты должны получать деньги российского рекламодателя? Надо определяться — там они или там. Статус иноагента у нас должен поддерживаться финансовыми решениями», — заявил он в пресс-центре НСН.

Кирьянов добавил также, что, несмотря на двукратное сокращение аудитории запрещенных в России соцсетей, там по-прежнему «оседают» рекламные бюджеты.

Напомним, что также он призвал запретить блогерам выкладывать рекламу в запрещенных соцсетях, отметив, что хотя аудитория таких площадок сократилась вдвое, там по-прежнему оседают рекламные бюджеты.

Возможность российских физических и юридических лиц заказывать рекламу у иноагентов первым раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, это похоже на финансирование тех, «кто ведет антироссийскую деятельность».

Ранее Ассоциации блогеров и агентств рассказали о перспективах развития блогерского рынка.

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