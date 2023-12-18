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В Уфе мужчина прятал в гаражах 7000 литров контрафактного алкоголя и 7500 упаковок сигарет

В Уфе у мужчины нашли более семи тонн нелегального алкоголя

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МВД РФ по Республике Башкортостан

В Уфе у 47-летнего мужчины изъяли алкоголь и сигареты сомнительного происхождения. Об этом сообщает управление МВД по Башкортостану.

По предварительной информации, местный житель покупал алкоголь у своих знакомых и сбывал его предпринимателям и частным лицам.

В нескольких гаражах на территории города обнаружили более семи тысяч литров спиртного. Помимо партии, у мужчины изъяли около миллиона рублей наличными и 7500 пачек немаркированных сигарет. Также правоохранители изъяли два автомобиля, на которых, наиболее вероятно, перевозили товар.

На данный момент правоохранители устанавливают сообщников россиянина.

Ранее в Забайкальске поймали мужчин, которые попытались провезти промышленное золото на 1,6 миллиона рублей в КНР.

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