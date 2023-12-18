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Российским блогерам запретят выкладывать рекламу в запрещенных соцсетях

Депутат Кирьянов: блогеры не смогут размещать рекламу в запрещенных соцсетях

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Depositphotos

В Госдуме рассмотрят поправки, которые ужесточат правила размещения рекламы российскими блогерами. В частности, им нельзя будет публиковать ее в запрещенных в стране соцсетях. Соответствующий законопроект анонсировал зампред комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

«Сегодня мы с точки зрения налогового кодекса должны принять решения, по которым будет режим рекламы на ужесточенных площадках ужесточен. Чтобы у рекламодателя не было стимулов и вариантов идти на эти площадки, а у блогеров был стимул переходить на другие платформы, которые уже сегодня могут заместить запрещенные», — заявил депутат в пресс-центре НСН.

В налоговый кодекс планируется внести поправки, которые будут «противодействовать» публикации рекламы на таких площадках, отметил он. По данным Кирьянова, в целом аудитория российских пользователей в запрещенных соцсетях снизилась вдвое.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал возможность россиян публиковать рекламу у иноагентов, назвав это финансированием тех, «кто ведет антироссийскую деятельность».

Также ранее сообщалось, что после вступления в силу закона о маркировке блогеры подняли цены на рекламу в среднем на 30%.

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