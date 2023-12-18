На Кузбассе неизвестный преследовал ребенка и пытался увести его из подъезда

Жительница Кемерова рассказала, что ее девятилетнего сына пытался увести неизвестный, схватив его за рюкзак. Об этом сообщает издание VSE42.ru.

По словам женщины, инцидент произошел 14 декабря, когда ее ребенок возвращался домой из школы. Мальчик зашел в подъезд, и за ним проследовал мужчина, который вел себя странно. Женщина отслеживала передвижение сына с помощью приложения и заподозрила неладное, когда мальчик уже был в подъезде.

«Увидела, что какой-то мужчина ведет его выше этажом, при этом тянет за рюкзак», — поделилась кемеровчанка.

Услышав мать мальчика, неизвестный отпустил ребенка, и тот спустился домой. Женщина окликнула неизвестного, поинтересовавшись о его намерениях. Тот ответил, что пришел за велосипедом. При этом кемеровчанка отметила, что проследила за незнакомцем с балкона: из подъезда он выходил без велосипеда. Позже этого же мужчину видели в подъезде еще раз другие жильцы дома.

«По описанию сына, у него на одном глазу что-то вроде линзы, небольшая борода с бусинками, по возрасту: ни молодой, ни старый (так сказал сын). Одежда черная, надет капюшон», — описала кемеровчанка преследовавшего ее сына.

Женщина обратилась в полицию.

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