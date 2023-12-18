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Семиклассница выпила таблетки, которые ей дал взрослый друг, и попала в больницу

Shot: в Москве семиклассницу, выпившую неизвестные таблетки, госпитализировали

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Depositphotos

В Москве 13-летнюю девочку госпитализировали с отравлением психотропными веществами после употребления таблеток, которые ей дал 18-летний друг. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, к семикласснице в гости пришла ее ровесница и более взрослый друг. Школьница пожаловалась собеседникам на проблемы со сном, и тогда 18-летний гость дал ей две таблетки, которые должны были якобы помочь с проблемой.

Перед сном девочка выпила неизвестные таблетки. Утром бабушка, с которой проживает школьница, проснулась от странных звуков. Она зашла в комнату к внучке и увидела, что та корчится в конвульсиях — семиклассницу экстренно госпитализировали.

Медики диагностировали у девочки медикаментозное отравление психотропными веществами, сейчас она находится в токсикологическом отделении. Что именно взрослый друг дал школьнице, сейчас выясняется. Молодого человека ищет полиция.

Ранее в Петербурге 14-летнюю школьницу отравили и изнасиловали.

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