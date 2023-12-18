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В Госдуме призвали защитить детей от угроз Украины в видеоиграх

Кузнецова предложила обратиться в Роскомнадзор из-за угроз Киева в видеоиграх

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Алексей Никольский/РИА Новости

Обращение о необходимости проработать меры для защиты детей от угроз, исходящих от Украины в видеоиграх, должно быть направлено в Роскомнадзор и Роспотребнадзор. Об этом на заседании парламентской комиссий по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Она обратила внимание, что получает информацию о попытках украинских властей влиять на детей через компьютерные игры, а также формировать в России подростковую геймерскую проукраинскую среду.

«Нужно формировать свой контент, расставлять приоритеты, которые соответствуют национальным интересам страны», — сказала Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы отметила, что несколько студий-разработчиков игр направляют средства на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Дети не знают <…>, что те средства, которые они тратят на донаты, идут на [помощь] ВСУ», — резюмировала она.

До этого Кузнецова уличила Европу в продолжении финансирования терактов Украины.

Ранее в ЛНР назвали способ вербовки детей украинскими спецслужбами.

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