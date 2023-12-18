Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о планах Путина на понедельник

Путин встретится с победителями и наставниками чемпионата «Профессионалы»

close
100%
Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Президент России Владимир Путин 18 декабря в Кремле встретится в Кремле с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Около 35 финалистов и наставников ожидают сегодня. <...> Мы развиваем эти форматы. 24–28 ноября прошел конкурс «Профессионал». Очень интересный чемпионат. С финалистами состоится встреча у главы государства», — отметили Песков.

При этом он добавил, что не исключает иных мероприятий в графике президента. Вторую половину дня Путин будет работать в Кремле, где пройдут внутренние встречи, не предназначенные для публикации, отметил Песков.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин рассчитывает увидеться с главами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, в Санкт-Петербурге в конце декабря. Глава государства также поздравил с днем рождения премьер-министра Казахстана.

Ранее Песков рассказал, когда Путин посетит Турцию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами