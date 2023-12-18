В Кремле рассказали о планах Путина на понедельник

Президент России Владимир Путин 18 декабря в Кремле встретится в Кремле с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Около 35 финалистов и наставников ожидают сегодня. <...> Мы развиваем эти форматы. 24–28 ноября прошел конкурс «Профессионал». Очень интересный чемпионат. С финалистами состоится встреча у главы государства», — отметили Песков.

При этом он добавил, что не исключает иных мероприятий в графике президента. Вторую половину дня Путин будет работать в Кремле, где пройдут внутренние встречи, не предназначенные для публикации, отметил Песков.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин рассчитывает увидеться с главами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, в Санкт-Петербурге в конце декабря. Глава государства также поздравил с днем рождения премьер-министра Казахстана.

Ранее Песков рассказал, когда Путин посетит Турцию.