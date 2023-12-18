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Врачи рассказали о состоянии новорожденного, выброшенного в сугроб

Минздрав: младенец, выброшенный в сугроб в Екатеринбурге, в тяжелом состоянии

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Depositphotos

Новорожденный мальчик из Екатеринбурга, которого оставили в сугробе в целлофановом пакете, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных», — рассказали в пресс-службе.

Медики подчеркнули, что младенцу оказывается необходимая помощь.

Ранее мальчика нашел местный житель под окнами дома на улице Краснофлотцев. Его матерью оказалась 20-летняя жительница Челябинской области, которая снимает квартиру в Екатеринбурге.

Ранее жительница Москвы родила ребенка и поместила его в мусоропровод.

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