Врачи рассказали о состоянии новорожденного, выброшенного в сугроб

Новорожденный мальчик из Екатеринбурга, которого оставили в сугробе в целлофановом пакете, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных», — рассказали в пресс-службе.

Медики подчеркнули, что младенцу оказывается необходимая помощь.

Ранее мальчика нашел местный житель под окнами дома на улице Краснофлотцев. Его матерью оказалась 20-летняя жительница Челябинской области, которая снимает квартиру в Екатеринбурге.

Ранее жительница Москвы родила ребенка и поместила его в мусоропровод.