Климатолог оценила, влияют ли магнитные бури на человека и природу

Прямых доказательств того, что магнитные бури могут оказывать влияние на людей и природу, нет. Об этом в беседе RuNews24 рассказала климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева.

«Конечно, в первую очередь магнитная буря, скорее всего, вызовет перебои со связью, изменения в верхних слоях атмосферы, через которые проходят наши все радиосигналы. Поэтому это очень трудно сказать, тем более на фоне такой сложной погоды, которая у нас есть по сезону. А что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них — я не слышала» — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, нет связи между магнитными бурями и тем, что в европейской части России в последние дни выпало большое количество снега.

Эксперты до этого сообщали, что магнитные бури чаще всего оказывают влияние на маленьких детей, пожилых людей, а также на страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По их словам, у восприимчивых людей может заболеть голова и обостриться мигрень. Могут также наблюдаться резкие скачки давления, упадок сил, ломота в суставах и бессонница.

Ранее врач рассказал, как метеочувствительным людям перенести магнитную бурю.