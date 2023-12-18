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Российский депутат заявил, что запрет абортов в частных клиниках не повлияет на демографию

Депутат Куринный: комитет ГД по охране здоровья не обсуждал запрет абортов в частных клиниках

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Shutterstock

Комитет Госдумы по охране здоровья не проводил заседаний в связи с предложением о запрете проведения абортов в частных клиниках, заявил «Газете.Ru» депутат Алексей Куринный. Ранее «Ведомости» сообщили, что парламентарии комитета по охране здоровья выступили против подобной инициативы. Куринный предположил, что решение могли принять на другом уровне. Он добавил, что несколько депутатов из комитета выступали против данной инициативы, так как запрет не повлияет на демографическую ситуацию.

«Видимо, решение принято не на уровне комитета, а на каком-то другом. Комитет по этому вопросу не заседал, и решения именно от депутатов комитета не было. Есть отдельные мнения нескольких депутатов, включая меня, которые выступили против запрета проведения абортов в частных клиниках, потому что это никак не повлияет на демографическую ситуацию. Вопросы, которые предлагается решить при помощи запрета, можно решить в административном порядке, не прибегая к изменению законодательства и запретам. Пока вопрос не в том, что кто-то согласится, не согласится — такого решения не принято. Минздрав [должен] использовать существующие механизмы, чтобы наводить порядок с необходимостью проведения качественного доабротного консультирования и вопросами статистики. Я думаю, любая частная клиника, которая окажется под угрозой потери лицензии, все эти недостатки устранит. Медицинская помощь или услуга должна оказываться качественно независимо от принадлежности учреждения к государственной системе либо к частной. Условия и правила для всех одни», — сказал он.

18 декабря газета «Ведомости» сообщила, что комитет Госдумы РФ по охране здоровья направил письмо спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володин, в котором выступил против предложения о запрете абортов в частных клиниках. Подлинность обращения «Ведомостям» подтвердили два источника в ГД. По данным издания, комитет считает необходимым развивать систему консультаций перед абортом и рекомендует «пропагандировать положительные взгляды на репродуктивное здоровье у женщин», информировать о государственной поддержке и усилить контроль над работой частных клиник.

8 ноября патриарх Кирилл обратился к Володину с предложением поддержать инициативу о запрете на проведение абортов в частных клиниках. Патриарх просил назначить ответственным за подготовку законопроекта комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. Однако Володин поручил комитету по охране здоровья изучить предложение РПЦ. 13 декабря заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках.

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нет запрета на аборты, но некоторые люди почему-то говорят о «вакханалии и запрете». По его словам, власти заинтересованы в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, однако необходимо соблюдать их права.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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